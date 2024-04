Onde assistir a Santos x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chegou a hora do Santos iniciar a sua caminhada para voltar à primeira divisão. O Peixe encara o Paysandu na tarde deste sábado (20), a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (Baixada Santista e PA), e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ficar com o vice-campeonato paulista, o Santos agora vira todas as suas atenções para a Série B, com o objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro. O Alvinegro, entretanto, não terá apoio de sua torcida e jogará com portões fechados, já que cumpre punição.

Já o Paysandu vem de conquistas do paraense e da Copa Verde. O Papão quer mostrar que é uma das principais equipes candidatas a retornar à Série A.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Carlão e Bryan Borges (Kevyn); João Vieira, Val e Robinho; Edinho, Nicolas e Jean Dias.

Desfalques

Santos

Willian Bigode está no departamento médico.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos - SP