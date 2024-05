Onde assistir a Sampaio Corrêa x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), no Estádio Kleber Andrade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sampaio Corrêa e Fluminense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (01), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22 de maio, no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz contará com os retornos de Alexsander, Kauã Elias e Arthur, que foram reintegrados ao elenco após ficarem afastados por indisciplina. No entanto, John Kennedy permanece afastado.

"Ele (John Kennedy) está fora da delegação, mas em um primeiro momento, estava incluído. Hoje, mais uma vez, ele teve (um atraso) de uma hora e vinte, e que não é justificável, por isso ele está fora", afirmou o diretor de futebol Paulo Angioni.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa assegurou sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Humaitá com um empate por 1 a 1 e o Ferroviário nos pênaltis, vencendo por 5 a 3, durante as duas primeiras fases.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas Lopes, Franklin, Cortez e Thallyson; Pablo (Evandro), Ferreira e Adauto (Guilherme); Pimentinha, João Felipe e Brunão (Edrean).

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Andrade, Manoel, Diogo Barbosa; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Arias, Marquinhos, Cano.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Bruno Baio, lesionado, está fora.

Fluminense

Marcelo e Samuel Xavier estão no DM, enquanto John Kennedy foi novamente afastado por indisciplina.

Quando é?

Data: quarta-feira, 01 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade - Cariacica, ES

Arbitragem: Felipe Fernandes (árbitro), Leonardo Henrique e Augusto Magno (assistentes), Marcel Phillipe (quarto árbitro), Marco Aurélio Augusto (VAR)