Onde assistir a PSG x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (07), às 16h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de volta da semifinal final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. A TNT na TV fechada e a Max no streaming também vão transmitir o jogo (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Champions, o PSG entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Em busca do título inédito, os parisienses eliminaram nas oitavas de final o Real Sociedad por 4 a 1 no agregado, enquanto nas quartas deixou para trás o Barcelona por 6 a 4 no agregado. Na primeira fase, ficou na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos.

Do outro lado, o Borussia Dortmund joga por um empate para confirmar a classificação para a decisão. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Real Madrid x Bayern de Munique. Na Champions League, o time alemão terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, garantindo 11 pontos. No mata-mata, passou pelo Atlético de Madrid por 5 a 4 no agregado e pelo PSV por 3 a 1 nas quartas e oitavas, respectivamente.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Ramos, Mbappé.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

Desfalques

PSG

Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa e Sergio Rico estão machucados.

Borussia Dortmund

Ramy Bensebaini e Julien Duranville seguem lesionados.

Quando é?