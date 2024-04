Semifinal da Champions League 2023/24: jogos, classificados, onde assistir e mais

Prestes a serem definidos, quatro gigantes europeus se chocarão em confrontos emocionantes pelas vagas na final da Liga dos Campeões

A elite do futebol europeu se reúne para a disputa das semifinais da Champions League 2023/2024.

Os jogos de ida serão realizados no dia 30 de abril, enquanto as partidas de volta estão programadas para o dia 7 de maio e prometem emoções dignas de um grande espetáculo.

Os time que garantiram vaga para as semifinais desta temporada ainda não foram definidos, mas a promessa de confrontos apoteóticos já está pairando no ar. Com certeza será possivel testemunhar os melhores jogadores do mundo deixando a vida em campo para conquistar um lugar na grande final de Wempley, no dia 1º de junho.

A seguir, confira com a GOAL tudo o que já foi determinado sobre a fase de semifinal da UEFA Champions League.