Onde assistir a Palmeiras x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras recebe o Internacional nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

As duas equipes iniciaram o Brasileirão com vitórias. Enquanto o Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0, o Internacional triunfou sobre o Bahia por 2 a 1 de virada. Para o confronto fora de casa, o Colorado não sabe se poderá contar com Lucas Alario. Caso não esteja apto, o técnico Eduardo Coudet pode iniciar com Wesley.

Em 90 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 37 do Internacional, além de 25 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Verdão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Aníbal Moreno, Raphael Veiga; Estevão, Flaco López e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Fernando, Thiago Maia, Mauricio; Wanderson, Lucca e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Palmeiras

Dudu e Bruno Rodrigues seguem em recuperação de cirurgias no joelho.

Internacional

Alan Patrick e Valencia estão machucados

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Barueri - Barueri, SP

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro), Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta (assistentes), Kleber Ariel Gonçalves (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)