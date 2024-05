Onde assistir a Manchester City x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Clubes se enfrentam neste sábado pela 36ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Manchester City e Wolverhampton entram em campo neste sábado (4), às 13h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada da Premier League 2023/24. A partida será realizada no Etihad Stadium e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Favorito ao inédito tetracampeonato inglês, o Manchester City segue firme e forte em busca da conquista. Vindo de cinco vitórias consecutivas na Premier League, os Citizens vão em busca de mais um triunfo para continuarem só dependendo de si e ficarem com o troféu.

A vitória sobre o Luton Town acalmou um pouco as coisas pelo lado do Wolverhampton, já que eram sete jogos sem vencer até então, somando todas as competições. Garantido na elite por mais uma temporada, o time ainda sonha com uma vaga em competições europeias, embora as chances sejam um pouco remotas.

Nos últimos cinco confrontos entre os clubes pela Premier League, são quatro vitórias do Manchester City e uma do Wolverhampton (justamente a última). Na ocasião, pelo primeiro turno deste campeonato, no fim de setembro, os Wolves ganharam por 2 a 1. Rúben Dias (contra) e Hwang marcaram, enquanto Julián Alvárez deixou o seu pelos Citizens.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Rúben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Wolverhampton: José Sá; Semedo, Kilman, Toti; Doherty, João Gomes, Mario Lemina, Traoré, Ait-Nouri; Hwang, Matheus Cunha. Assistente técnico: Tim Jenkins

Desfalques

Manchester City

Substituído contra o Nottingham Forest após lesionar o ombro, Ederson está fora.

Wolverhampton

Suspenso por um jogo por causa de uma reação desproporcional contra a arbitragem no jogo contra o West Ham, Gary O'Neil não estará à beira do campo. Por uma cláusula no contrato de empréstimo junto ao Manchester City, Tommy Doyle não poderá atuar. No departamento médico, Dawson e Pedro Neto continuam fora. Também lesionado, Santiago Bueno tem retorno incerto para este duelo.

