Onde assistir a Internacional x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entrariam em campo em 1º de maio, mas condições climáticas fizeram jogo ser remarcado para o dia 10

Internacional e Juventude se enfrentam no dia 10 de maio, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22 de maio, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Atlético-GO no Brasileirão, o Internacional direciona seu foco para a Copa do Brasil. Até agora, o Colorado avançou eliminando o ASA e o Nova Iguaçu por 2 a 0 em ambos os confrontos iniciais do torneio.

Do outro lado, o Juventude não vence há dois jogos no Brasileirão. Após sofrer uma goleada por 5 a 1 para o Botafogo, a equipe empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR. Na Copa do Brasil, o Juve empatou sem gols com o Iguatu e venceu o Paysandu por 3 a 1 nas duas primeiras fases.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Mauricio, Bruno Henrique e Thiago Maia; Borré e Wesley. Técnico: Coudet.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho (Rildo), Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Internacional

Alan Patrick e Valencia estão no DM.

Juventude

Jean Carlos está lesionado.

Quando é?

Data: sexta-feira, 10 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Arbitragem: