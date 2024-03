Onde assistir a Inter de Milão x Genoa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Com Inter buscando se isolar cada vez mais na liderança, equipes entram em campo nesta segunda-feira (04), no San Siro; confira tudo sobre o jogo

Inter de Milão e Genoa se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Vivendo um momento mágico com 13 jogos de invencibilidade, a Inter é lider isolada da Série A italiana com 69 pontos, 12 de vantagem em relação a Juventus, vice-colocada do torneio. A equipe gerida por Simone Inzaghi vem de vitória diante do Atlatanta e busca ampliar sequência invicta.

O Genoa, entretanto, se opõe à Inter fazendo uma temporada bem discreta. O time de Alberto Gilardino ocupa a 12ª posição vê de longe a vaga para a Conference League, já que se encontra a 13 pontos de distância da sexta colocação, que dá acesso a competição europeia.

Os últimos cinco encontros das equipes ficaram marcados pela soberania da Inter, que somou três vitórias e empatou dois jogos, sem perder, portanto, nenhuma partida.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Stefan de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Laurato Martínez e Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi.

Genoa: Josep Martínez, Koni de Winter, Mattia Bani, Johan Vásquez; Sabelli, Júnior Messias, Badelj, Frendrup, Aaron Martín; Guômundsson e Mateo Retegui. Técnico: Alberto Gilardino.

Desfalques

Inter de Milão

Cuadrado, Çalhanoğlu e Stefano Sensi, lesionados, são desfalques confirmados.

Genoa

Lesionado, Allan Matturro é a única baixa da equipe.

Quando é?

Data: segunda-feira, 4 de março de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)