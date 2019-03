Meazza para a Inter, San Siro para o Milan: verdade ou mito?

Na América do Sul, especialmente, corre uma lenda de que o estádio tem dois nomes, mas a verdade não é tão romântica

A história é antiga e atraente: quando a joga no estádio, ele chama-se Giuseppe Meazza; quando é o , muda-se para San Siro.

E muita gente acredita nesta lenda, propagada há décadas fora da . Só que a verdade é bem menos emocionante do que o mito do estádio que muda de nome conforme um de seus mandantes na cidade de Milão - que se enfrentam neste domingo (17), pela 28ª rodada da , em duelo que terá transmissão AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Facebook e YouTube) além da Goal .

“Giuseppe Meazza é o nome original do estádio, San Siro é a área onde o estádio fica localizado. O nome não muda entre os jogos de Inter ou Milan, pode ser chamado de ambas as formas. Mas a denominação mais usada é San Siro, e não Meazza”, explica Claudio D’Amato, da Goal Itália.

Por que San Siro?

Em 1925, Piero Pirelli, presidente do Milan, lançou a pedra fundamental na construção do estádio de San Siro e sua inauguração deu-se no ano seguinte. A primeira partida foi um derby vencido por 6 a 2 pela Inter, que ainda não era mandante no estádio. Os Nerazzurri jogavam na Arena Civica, anos depois rebatizada em homenagem ao jornalista Gianni Brera.

Foi apenas em 1947 que os clubes passaram a dividir o campo. Naquela época, Giuseppe Meazza estava em seu penúltimo ano na carreira profissional. Somente na entrada da década de 1980, após a morte de Meazza, que o local passou a ser chamado em homenagem ao ídolo italiano.

(Foto: Getty Images)

O nome de San Siro, tradicionalmente enraizado para torcedores de ambos os times, é usado simplesmente por causa do bairro onde o estádio é situado. É um caso parecido, no Brasil, a estádios como o Maracanã (batizado como Mário Filho, mas popularmente chamado pelo nome do bairro), Pacaembu (oficialmente Paulo Machado de Carvalho) ou Morumbi (Cícero Pompeu de Toledo).

Quem foi Giuseppe Meazza?

Atacante letal para adversários, que ao longo de sua carreira foi recuado para a posição de meia direita, Giuseppe Meazza nasceu em Milão e foi bicampeão da da FIFA em 1934-38. Defendeu um total de cinco clubes, mas não há dúvidas de que foi mais identificado com a Internazionale.

Pelo clube, que na época chegou a ser chamado como Ambrosiana por imposição do governo fascista de Benito Mussolini, ganhou duas vezes a Seria A (1930 e 1938) e uma Coppa Italia (1939). Teve duas passagens pela Inter: de 1927 a 1940 e 1946 a 1948. Vestiu a camisa do Milan de 1940 a 1942 e também teve passagens por , Varese e .

Independentemente da identificação mais forte com a Internazionale, Meazza é um ídolo de todos os italianos. Um imortal do Calcio.