Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após estrear com vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, o Fortaleza busca manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão, assim como o Cruzeiro, que venceu o Botafogo por 3 a 2. Em 15 jogos disputados entre as equipes, a Raposa soma oito vitórias, contra três do Leão, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira (Mateus Vital); Arthur Gomes e Rafa Silva (Rafael Elias).

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Marinho e Lucero.

Desfalques

Fortaleza

Calebe e Cardona são desfalques.

Cruzeiro

Rafael Cabral e Juan Dinenno estão fora.

Quando é?