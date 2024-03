Onde assistir a Chelsea x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (11), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações

Chelsea e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 36 pontos, o Chelsea segue brigando pela recuperação no Campeonato Inglês. Com um jogo a menos, os Blues somam 10 vitórias, seis empates e 10 derrotas até o momento no torneio.

Do outro lado, o Newcastle, com 40 pontos e um aproveitamento de 49% no torneio, vem de vitória sobre o Wolverhampton por 3 a 0 na última rodada. A equipe está a 15 pontos do Aston Villa, equipe que fecha o G-4.

Prováveis escalações

Chelsea: Djordje Petrovic; Axel Disasi, Thiago Silva e Trevoh Chalobah; Malo Gusto, Conor Gallagher, Moises Caicedo, Enzo Fernandez e Marc Cucurella; Cole Palmer e Nicolas Jackson.. Técnico: Mauricio Pochettino.

Newcastle: Martin Dubravka; Tino Livramento, Fabian Schar, Sven Botman e Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimarães e Joe Willock; Miguel Almiron, Anthony Gordon e Alexander Isak. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Chelsea

Benoit Badiashile, Chukwuemeka, Wesley Fofana, Lesley Ugochukwu, Reece James, Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Ben Chilwell e Levi Colwill estão no departamento médico.

Newcastle

Tonali, suspenso, está fora, assim como Callum Wilson, Nick Pope e Joelinton machucados.

Quando é?