Onde assistir a Brann x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League feminina

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Åsane Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brann e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), na Åsane Arena, na Noruega, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A volta está marcada para o dia 28 de março, na Espanha. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e do DAZN no streaming (veja a programação completa).

Atual bicampeão da Champions feminina, o Barcelona vai em busca de seu terceiro título na história do torneio. As catalães conquistaram a classificação para o mata-mata após terminar na liderança do Grupo A, com 16 pontos. Até aqui, a equipe está invicta, com cinco vitórias e um empate.

Do outro lado, o Brann ficou na vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos (foram quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Prováveis escalações

Brann feminino: Aurora Mikalsen; Cecilie Redisch Kvamme, Ingrid Stenevik, Marit Lund e Marthine Østenstad; Joanna Tynnilä, Rakel Engesvik e Karoline Haugland; Signe Gaupset, Justine Kielland e Anna Aahjem. Técnico: Martin Ho.

Barcelona feminino: Cata Coll; Irene Paredes, Marta Torrejón, Martina Fernandez e Keira Walsh; Alexia Putellas, Esmee Brugts e Vicky López; Caroline Hansen, Fridolina Rolfö e Claudia Pina. Técnico: Jonatan Giráldez.

Desfalques

Brann

Rikke Nygard e Nanne Ruuskanen seguem no departamento médico.

Barcelona

Lesionados, Mapi Leon e Jana Fernández estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de março de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Åsane Arena - Bergen, NOR

Arbitragem: Alina Peşu (árbitra), Daniela Constantinescu e Georgia Komisopoulou (assistentes), Eleni Antoniou (quarto árbitro), Ovidiu Haţegan (VAR)