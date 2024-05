Champions League feminina: os times com mais títulos, todos os campeões e as principais artilheiras históricas

Barcelona bate o recordista Lyon e conquista o bicampeonato do torneio; veja a lista

A edição 2023/24 da UEFA Champions League feminina chegou ao fim com o Barcelona novamente campeão. Disputado desde a temporada 2001/02, o torneio passou por uma notável evolução, atraindo grande interesse, à medida que os clubes buscavam se destacar no cenário esportivo.

Assista aos jogos da Champions feminina ao vivo, com narração em português, no Youtube do DAZN Brasil

A competição testemunhou o surgimento de jogadoras talentosas e confrontos emocionantes, cativando não apenas os fãs do esporte, mas também ampliando a visibilidade e o prestígio do futebol feminino. O destaque das atletas e a intensidade dos jogos contribuíram significativamente para a crescente valorização e reconhecimento do futebol praticado por mulheres.

Numa final disputada em Bilbao, no Estádio San Mamés, o Barcelona garantiu o título ao vencer o Lyon por 2 a 0, conquistando assim seu terceiro troféu do torneio.

Portanto, confira abaixo os clubes que mais triunfaram na Champions League feminina e as principais artilheiras...