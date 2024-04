Onde assistir a Boca Juniors x Sportivo Trinidense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), em La Bombonera; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boca Juniors e Sportivo Trinidense se enfrentam nesta terça-feira (9), a partir das 21h (de Brasília), em La Bombonera, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming (veja a programação completa).

O Boca Juniors, que ocupa a quarta posição na Copa da Liga Argentina com 22 pontos, estreou na Sula com um empate sem gols contra o Potosí, na Bolívia, somando apenas um ponto.

Do outro lado, Sportivo Trinidense chega para o confronto após três derrotas consecutivas. A estreia na Copa Sul-Americana foi marcada por uma derrota para o Fortaleza, o único do Grupo D a vencer na primeira rodada e, portanto, é líder do grupo.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Leandro Brey; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Frank Fabra, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Luca Langoni e Miguel Merentiel Técnico: Diego Hernán Martínez.

Sportivo Trinidense: Victor Samudio; Cesar Benitez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza; Tomas Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo, Brian Andrada; Oscar Gimenez e José Sinisterra. Técnico: Jose Arrua.

Desfalques

Boca Juniors

Lucas Blondel e Exequiel Zeballos sofreram ruptura no ligamento cruzado anterior e são desfalques para a partida;

Cristian Medina e Lautaro Blanco foram substituídos por problemas físicos na partida anterior, pela Copa da Liga Argentina, e são dúvidas.

Sportivo Trinidense

Sem defalques confirmados.

Quando é?