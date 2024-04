Onde assistir a Atlético-MG x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Criciúma se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Corinthians na primeira rodada, o Atlético-MG busca a primeira vitória no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos disputados na temporada, o Galo está invicto com três vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Criciúma, retornando à Série A, sagrou-se campeão do Campeonato Catarinense e empatou com o Juventude por 1 a 1 no primeiro jogo do Brasileirão. Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Tigre soma 10 vitórias, contra cinco do Atlético-MG, além de seis empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2014, o Criciúma venceu por 3 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Mauricio Lemos, Igor Rabello e Jemerson; Renzo Saravia, Otávio, Matías Zaracho e Guilherme Arana; Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Criciúma: Alisson, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Eder). Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Atlético-MG

Bruno Fuchs, Edenílson, Brahian Palacios, Patrick e Paulo Vitor são desfalques.

Criciúma

Gustavo está machucado, enquanto Tobias Figueiredo e Jonathan seguem em transição física.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Paulo Belence (árbitro), Alessandro Alvaro e Karla Renata Cavalcanti (assistentes), Artur de Morais (quarto árbitro), Carlos Eduardo Nunes (VAR)