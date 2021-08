Onde assistir ao vivo a Santa Cruz x Ferroviário, pela Série C?

Equipes entram em campo neste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Arruda; veja como acompanhar ao vivo na internet

Santa Cruz e Ferroviário se enfrentam na noite deste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Arruda, em duelo válido pela 12ª rodada Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, serviço de streaming na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Ferroviário DATA Domingo, 15 de Agosto de 2021 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thayslane de Melo (SE)

Assistentes: Cleriston Clay (SE) e Renner Lisboa (SE)

Quarto árbitro: Deborah Cecília Cruz (PE)

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Weriton, Rafael Castro, Victor Oliveira, Leonan; Maycon Lucas, Vitinho, Rondinelly; Lucas Batatinha, Levi e Pipico.

Provável escalação do Ferroviário: Rafael, Lázaro, Yuri, Richardson, Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza, Diego Viana; Mauri, Gabriel Silva e Adilson Bahia.

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rafael Melo / Santa Cruz F.C.

O DAZN, serviço online de streaming, vai transmitir o jogo deste domingo (15), no Arruda.

