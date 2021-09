Onde assistir ao vivo a PSG x Manchester City, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes; veja acompanhar na TV e na internet

PSG e Manchester City se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2021/22. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, na TNT, na TV fechada, e na plataforma de streaming HBO Max. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja mais informações da partida:

QUANDO É?

JOGO PSG x Manchester City DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca o título inédito da Liga dos Campeões/ Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o SBT, na TV aberta e o HBO Max, no streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do empate com o Brugge na estreia da fase de grupos da Champions League, o PSG busca a primeira vitória no grupo A, em meio ao suposto desentendimento entre Mbappé e Neymar.

Flagrado pelas câmeras reclamando do brasileiro no banco de reservas durante a vitória sobre o Montpellier por 2 a 0, os jogadores já teriam conversado e foram vistos no dia seguinte no treinamento brincando juntos.

Para o confronto no Parc des Princes, Messi é uma probabilidade, assim como Marco Verratti, já que participaram do último treino do clube de Paris.

Se o camisa 30 não for considerado apto para começar, Draxler é o provável substituto, enquanto Keylor Navas deve seguir no gol.

Do outro lado, o Manchester City, que venceu o RB Leipzig por 6 a 3 na rodada de estreia, busca mais três pontos para seguir isolado na ponta da tabela.

Zinchenko e Gundogan saíram de campo machucados na vitória sobre o Chelsea, e Pep Guardiola espera que os dois se recuperem a tempo.

Com Rodri fora, Fernandinho é o mais cotado para assumir a posição, enquanto Sterling e Ferran Torres também podem voltar.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Herrera; Draxler (Messi), Mbappé, Neymar.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; B. Silva, Fernandinho, De Bruyne; Mahrez, Torres, Grealish.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 1 x 2 PSG Ligue 1 22 de setembro de 2021 PSG 2 x 0 Montpellier Ligue 1 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rennes x PSG Ligue 1 3 de outubro de 2021 8h (de Brasília) PSG x Angers Ligue 1 15 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 6 x 1 Wycombe Wanderers Copa da Liga Inglesa 21 de setembro de 2021 Chelsea 0 x 1 Manchester City Premier League 25 de setembro de 2021

Próximas partidas