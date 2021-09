PSG lida com desentendimento entre Mbappé e Neymar, chamado de "fominha"

Discussão gerada confunde o que foi realmente dito pelo francês ao brasileiro; entenda

Acabou o "bromance" entre Kylian Mbappé e Neymar? A dúvida surge após a notável saída do francês contra o Montpellier (2 a 0), no sábado (25), pela Ligue 1. Capturado pelas câmeras reclamando do brasileiro no banco, o francês obviamente experimentou um pouco da falta de jogo coletivo por parte de seu companheiro de equipe, mas o que ele realmente disse?

A imagem já percorreu o mundo, até o Brasil. Conversando com Idrissa Gueye, Mbappé pronuncia claramente a frase "Ele não passa para mim", mas a dúvida permanece ao que foi dito antes. Para L'Equipe, não há dúvida de que o campeão mundial chamou Neymar de "vagabundo" após o segundo gol do Paris.

Antes de ser substituído aos 88 minutos por Mauro Icardi, Mbappé passou boa parte do jogo andando na ponta dos pés com Neymar, o que explica suas reclamações pós-jogo. E se nossos colegas não usam a condicional, ainda parece ousadia usar "vagabundo" para aquele que foi eleito o melhor jogador da Ligue 1 na temporada passada.

Outras leituras puderam ser interpretadas

Na verdade, outras leituras são possíveis, e todas elas se encaixam no cenário deste encontro, onde o entendimento claramente não foi bom entre os dois jogadores. "Quando sou eu, ele não passa" para alguns, "estou sozinho, ele não passa" para outros, e por fim, "este vagabundo, ele não passa "para L'Équipe. O debate continua aberto, mas está visivelmente fechado entre as duas estrelas parisienses.

Segundo nossos colegas, Mbappé e Neymar tiveram uma explicação após a reunião. Além disso, eles foram vistos no dia seguinte no treinamento brincando juntos.

O técnico do PSG, Maurico Pochettino, também falou sobre o assunto, comentando sobre a intriga já ter ficado para trás: "eles são meninos incríveis e grandes competidores. Eles conversaram depois do jogo e eu conversei com eles também. Você viu que eles estavam rindo no treinamento de segunda-feira. Frequentemente, esse tipo de situação faz barulho, mas não reflete a realidade."

Ander Herrera, colega de clube de Neymar e Mbappé, ainda disse: "eles têm uma conexão especial e nada mudou. Em todas as partidas existem situações especiais, mas depois disso conversamos e somos amigos."

Para ter esperança de vencer o Manchester City na terça-feira pela Champions League, no Parc des Princes, as rachaduras terão que se fechar e todos os atletas, além de Ney e Kylian, terão que dar seu máximo em conjunto.