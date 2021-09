PSG x Manchester City ao vivo: siga em tempo real o jogo da Champions League

Lionel Messi marcou seis gols em quatro jogos da Champions League contra times comandados por Pep Guardiola (4 contra Manchester City e 2 contra Bayern de Munique) - o máximo de qualquer jogador na competição contra o atual técnico do Manchester City.

6 - Lionel Messi has scored six goals in four Champions League games against teams managed by Pep Guardiola (4 vs Manchester City and 2 vs Bayern Munich) – the most of any player in the competition against the current Manchester City boss. Reunion. #𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/xm8gmILeDk