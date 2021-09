Lionel Messi vai jogar pelo PSG contra o Manchester City na Liga dos Campeões?

Jogo ocorre nesta terça-feira (28), às 16h00 (de Brasília); presente no último treino, assim como Verratti, argentino vira possibilidade

Não há certeza, até o momento, de que Messi irá atuar contra o Manchester City, nesta terça-feira (28), às 16h00 (de Brasília), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da UEFA . Porém, como divulgado em vídeo pelo PSG no Twitter, o argentino participou do treino normalmente, gerando expectativa aos torcedores parisienses.

No último jogo do clube francês, na vitória por 2 a 0 contra o Montpellier , o argentino não entrou em campo, e sequer esteve no banco. Mas há chances de jogar contra o City nesta terça, justamente pelo fato de ter participado do treino, assim como o meia Marco Verratti, também se recuperando de lesão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Messi tem sido dúvida para os jogos do PSG desde quando, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, contra a Venezuela, sofreu uma entrada criminosa de Adrián Martinez, que atingiu em cheio seu joelho. Contra o Lyon, também foi atingido e substituido.

Pochettino deu respostas sobre o condicionamento de Messi?

(Foto: Getty)

Quando perguntado sobre o estado de Messi, o técnico Mauricio Pochettino, do PSG, relatou melhoras e que o atleta deve fazer parte da equipe, mas que há necessidade de ter paciência: "Leo está em boa forma e, tal como o Marco (Verratti), deve fazer parte da equipe, mas ainda não decidi qual a equipe que vai começar."

"Mesmo que estejamos falando sobre um dos melhores jogadores do mundo, ele ainda é uma pessoa como todo mundo. Ele precisa se adaptar, sua família também. Deixe-o trabalhar e ter tempo para se adaptar. Ele passou vinte anos em Barcelona e saiu de lá recentemente. Dê-lhe tempo para tudo isso".

Ruben Dias, sobre elenco do PSG: "você quer jogar contra todos eles"

(Foto: Getty Images)

O zagueiro português Ruben Dias, do Manchester City, se mosta ansioso, assim como a torcida do PSG.

O atleta, que enfrenta o clube de Paris nesta terça, comentou sobre o atual elenco adversário e como será jogar contra os grandes jogadores lá presentes: "Messi é um jogador fenomenal e, como profissional, você quer jogar contra todos eles."

"Mas quer seja Messi, Mbappe, Neymar ou [Mauro] Icardi, o PSG tem uma força incrível em profundidade e não importa quem enfrentamos, será um desafio. Todos estão ansiosos por este jogo exatamente por essa razão."

"Eles (PSG) têm, obviamente, reforçado muito o elenco. As contratações que fizeram nesta temporada foram fantásticas e será um desafio diferente da equipe que enfrentamos no ano passado."

"Os jogadores, como [Sergio] Ramos e Messi, vão acrescentar à sua mentalidade vencedora, mas quando jogamos na temporada passada, eles já tinham Neymar, Mbappe e [Angel] Di Maria".