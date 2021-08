Como assinar HBO Max para ver jogos de futebol

A plataforma possui direitos de transmissão do Brasileirão e da Champions League; veja conteúdo, valores e como assinar o serviço

Serviços de streaming online foram desenvolvidos com principal intuito de aumentar o conteúdo e facilitar o recebimento deste para o assinante.

Com isso, surgiu o HBO Max. O serviço oferece várias opções de filmes, séries e futebol ao vivo.

O Grupo Turner é dono do HBO Max. Com isso, como dono também da TNT, diversos conteúdos serão compartilhados entre esses dois serviços.

O que você pode assistir? Quanto você paga para ter o HBO Max? A Goal te mostra!

O que é o HBO Max?

O novo serviço de stream online da HBO foi criado para aumentar o conteúdo a ser assistido pelo assinante e apreciador do canal, além de levar o filme, série ou a partida de futebol para diversas plataformas, podendo ser acessado através de Smart TVs, celulares e smartphones, vídeo-games ou computadores, de acordo com o pacote contratado.

Partidas de futebol que você assistia apenas pela TNT, terão transmissão também no HBO Max, por exemplo.

O que o HBO Max me oferece?

As séries Friends e Game of Thrones, por exemplo, estão disponíveis no HBO Max, além de antigos e novos filmes que também estão presentes no catáogo do serviço.

(Foto: Depo Photos)

Com relação ao futebol, o HBO Max possui os direitos do Brasileirão e da Champions League.

No caso do Campeonato Brasileiro, jogos do Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos serão transmitidos pelo serviço, já que partilham dos mesmos direitos da TNT.

Já a Champions, o HBO Max terá ao seu alcance mais de 120 jogos, incluindo a fase final da maior competição do mundo.

Quanto vou pagar pelo HBO Max?

Os preços variam para que o interessado assine apenas o que quiser gastar.

A partir de R$ 19,90 por mês, você tem acesso a todo o conteúdo do HBO Max.

Dentre as opções estão:

R$ 19,90/mês - R$ 54,90/3 meses - R$ 169,90/12 meses

Smartphones e tablets (APENAS)

1 tela de cada vez

Qualidade padrão

Baixe até 5 títulos

R$ 27,90/mês - R$ 74,90/3 meses - R$ 239,90/12 meses

Todos os seus dispositivos

3 telas ao mesmo tempo

Alta definição e tecnologia 4k

Baixe até 30 títulos

5 perfis diferentes

Como assinar o HBO Max?

Para assinar o serviço, vá até a internet e pesquise por "HBO Max". Caso queira, acesse o portal do HBO Max clicando aqui.

Após acessar o site, entre em "Experimente Grátis" para selecionar o plano que mais se encaixa com você.

Depois de escolher o plano de assinatura ideal, o portal pedirá que uma conta seja criada. Caso já tenha uma, ele te redicionará para a área de pagamento.

Incluindo seus dados bancários, os primeiros sete dias serão para avaliação, e depois desta primeira semana, o valor escolhido será cobrado de acordo com o plano (mensal, trimestral ou anual).