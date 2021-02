Onde assistir ao vivo a Internacional x RB Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (31), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o RB Bragantino na noite deste domingo (31), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x RB Bragantino DATA Domingo, 31 de janeiro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo DF)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes VAR: Lucas Paulo Torezin (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca aumentar a vantagem na líderança do Brasileirão / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real, a partir das 18h15 (de Brasília).

Qual o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Brasileirão, o Internacional chega embalado para o confronto em casa contra o RB Bragantino, apesar do técnico Abel Braga afirmar que precisa ter atenção diante do rival.

"É um momento especial, mas que não vai nos fazer cair em armadilhas. Não tivemos qualquer problema com soberba. Um grupo muito fechado. Sabemos que não ganhamos nada. Você acha que é um jogo mole pegar o Bragantino?", disse.

Ainda sem contar com Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão com 16 gols, o Colorado terá o retorno de Caio Vidal, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1.

Já o RB Bragantino, embalado com três vitórias consecutivas, registra 44 pontos.

A equipe de Bragança Paulista não terá Aderlan, com desconforto muscular. Weverton deve ser o provável substituto.

Luan Cândido e Uilian Correia, recuperados da Covid-19, voltam a ser relacionados.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 5 Internacional Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 Internacional 2 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Internacional Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021 21h (de Brasília) Internacional x Sport Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 4 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 Corinthians 0 x 2 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 25 de janeiro de 2021

Próximas partidas