Onde assistir ao vivo a Novo Hamburgo x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo neste domingo (21), às 20h (de Brasília), em Liberdade; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional visita o Novo Hamburgo na noite deste domingo (21), às 20h (de Brasília), no Estádio do Vale, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novo Hamburgo x Internacional DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio do Vale - Liberdade, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Érico Andrade de Carvalho

Assistentes: Lúcio Beierdorf e Fábulo Oliveira

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca mais uma vitória no Gauchão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com sete pontos no Campeonato Gaúcho, o Internacional volta a campo mirando apenas na vitória neste domingo.

Na estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez, a equipe deve sofrer algumas alterações.

João Peglow e Marcos Guilherme podem ser substituídos por Caio Vidal e Patrick. enquanto Lucas Ribeiro deve aparecer na defesa.

Do outro lado, o Novo Hamburgo, lanterna do Gauchão, com apenas dois pontos, não sabe o que é vencer no Estadual. Até o momento, foram dois empates e duas derrotas.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson e Praxedes; Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto.

Provável escalação do Novo Hamburgo: Jacsson; Camargo, Igor, Marcão, Rennan; Kaio, Matheus Lagoa, Pedro, Eliomar; Helio Paraíba e Claudinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 São Luiz Gaúcho 8 de março de 2021 Internacional 4 x 2 Ypiranga Gaúcho 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Caxias Gaúcho 28 de março de 2021 A definir Brasil de Pelotas x Internacional Gaúcho 4 de abril de 2021 A definir

NOVO HAMBURGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Novo Hamburgo 1 x 3 Juventude Gaúcho 9 de março de 2021 São Luiz 2 x 0 Novo Hamburgo Gaúcho 14 de março de 2021

Próximas partidas