Onde assistir ao vivo a Leicester x Manchester United, pela Premier League?

e prometem fazer um duelo agistado neste sábado (26), às 9h30, no Leicester Stadium, pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Por cabo:

Por satélite:

O Leicester tem desfalques para o duelo e não poderá contar com Ricardo Pereira e Soyuncu. No entanto, o atacante Jamie Vardy está recuperado de lesão e deve iniciar entre os titulares. .

Provável escalação da Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Justin; Barnes, Vardy, Maddison.

Já o Manchester United deve contar com os retornos de Lindelof, Fred, Rashford, Martial, Shaw e De Gea, que ficaram entre os reservas no duelo contra o pela Inglesa. Phil Jones e Marcos Rojo, porém, seguem lesionados.

When you get handed your first present of the day... 🎁#MUFCxmas pic.twitter.com/KX5TAXWawU