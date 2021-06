Onde assistir ao vivo a Internacional x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (30), 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Quarta-feira, 30 de junho de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Alessandro Álvaro (BA) e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistente VAR: Clovis Amaral (PE)

Colorado busca voltar a vencer no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas duas vitórias no Brasileirão, o Internacional busca melhorar o desempenho no torneio para subir na tabela de classificação.

Para o confronto em casa, o técnico Diego Aguirre terá o retorno de Danilo Fernandes, que cumpriu suspensão na última rodada durante o empate com o América-MG.

DIA DE INTEEEEERRRR!!!! 🇦🇹🇦🇹🇦🇹



Vamos lutar pela vitória no Gigante e por três pontos na tabela do @Brasileirao!



PRA CIMA DELES, COLORADOOO!!! 💥💥💥 pic.twitter.com/zPMKA9TIuZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 30, 2021

Já o Palmeiras, com 13 pontos, vem de vitória sobre o Bahia por 3 a 2, e busca mais três pontos para reduzir a diferença para o líder RB Bragantino.

Ainda sem Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, defendendo as suas respectivas seleções na Copa América, o técnico Abel Ferreira ainda não poderá contar com Gabriel Veron.

Provável escalação do Internacional: Daniel (Marcelo Lomba); Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Edenilson, Lucas Ramos, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto (Thiago Galhardo).

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Internacional Brasileirão 24 de junho de 2021 América-MG 1 x 1 Internacional Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Internacional Brasileirão 3 de julho de 2021 21h (de Brasília) Internacional x São Paulo Brasileirão 7 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Bragantino 3 x 1 Palmeiras Brasileirão 23 de junho de 2021 Palmeiras 3 x 2 Bahia Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas