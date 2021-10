Onde assistir ao vivo a Flamengo x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo, finalista da Copa Libertadores, recebe o Athletico-PR, finalista da Copa Sul-Americana, na tarde deste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo), na TV aberta. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Athletico-PR DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sávio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Marcelo Cortes / Divulgação Flamengo

A Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo), na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Maracanã. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado para a final da Copa Libertadores após ter eliminado o Barcelona-EQU, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão.

Com o apoio da presença dos torcedores, o técnico Renato Gaúcho não terá força máxima em campo. David Luiz, diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, Thiago Maia, com lesão muscular, e Matheuzinho, suspenso, estão fora.

Já o Athletico-PR, na final da Copa Sul-Americana depois de ter eliminado o Peñarol, busca a terceira vitória consecutiva no Brasileiro.

Suspenso, o zagueiro Zé Ivaldo, está fora e desfalca o Furacão.

Escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Rodrigo Caio e Filipe Luis; Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Lucas Fasson; Marcinho, Richard, Erick e Abner, Terans, Nikão e Bissoli.