Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Com objetivos opostos, Flamengo e Chapecoense se enfrentam na noite desta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Atlético-GO DATA Sexta-feira, 5 de novembro de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Charly Wendy (SC)

VAR: Marco Antônio (SC)

Auxiliar VAR: Cleriston Clay (SE)

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Afundada na lanterna do Brasileirão, a Chapecoense terá as ausências de Tiepo, Felipe Santana, Kadu e Perotti, lesionados.

Já o Flamengo, depois de vencer o Atlético-GO por 2 a 0, ainda sonha com o título do Brasileirão. Atualmente, o Atlético-MG soma 62 pontos, nove a mais que o rubro-negro.

Para o confronto fora de casa, Renato Gaúcho não poderá contar com Isla, com a seleção chilena, e Andreas Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheuzinho e Thiago Maia são os mais cotados entre os titulares.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Jaílson e Busanello; Moisés Ribeiro, Denner e Anderson Leite; Kaio Nunes, Anselmo Ramon e Mike.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 2 Flamengo Brasileirão 2 de novembro de 2021 Flamengo 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 5 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Bahia Brasileirão 11 de novembro de 2021 19h (de Brasília) São Paulo x Flamengo Brasileirão 14 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 2 de novembro de 2021 Cuiabá 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 4 de novembro de 2021

Próximas partidas