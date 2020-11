Onde assistir ao vivo a Benevento x Juventus, pela Serie A?

Jogo é válido pela nona rodada do italiano; veja onde acompanhar na TV e na internet

O Benevento recebe a neste sábado (28), no estádio Ciro Vigorito, a partir das 14h (de Brasília), pela nona rodada da italiana. A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, e plataforma EI Plus. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benevento x Juventus DATA Sábado, 28 de novembro de 2020 LOCAL Ciro Vigorito - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, e plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o Benevento quer tentar surpreender a Juve, mas tem desfalques para o duelo. Dabo testou positivo para covid-19, enquanto Letizia, Volta e Tuia estão lesionados. Por outro lado, Caprari volta após cumprir suspensão.

Já a Juventus precisa somar pontos para seguir perto dos líderes. O técnico Andrea Pirlo deve contar apenas com De Ligt como titular na defesa, já que Bonucci e Demiral, com problemas físicos, devem ficar fora, enquanto Chiellini é dúvida. No ataque, Cristiano Ronaldo está confirmado.

Provável escalação do Benevento: Montipo; Letizia, Glik, Caldirola, Maggio; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Kulusevski; Morata, Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENEVENTO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Benevento Serie A 22 de novembro de 2020 Benevento 0 x 3 Spezia Serie A 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Benevento Serie A 6 de dezembro de 2020 11h (de Brasília) x Benevento Serie A 11 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Ferencváros 24 de novembro de 2020 Juventus 2 x 0 Serie A 21 de novembro de 2020

