Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2020?

Jogo será no estádio Antônio Accioly, a partir das 21h deste sábado (28); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se enfrentam neste sábado (28), no estádio Antônio Accioly, a partir das 21h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Internacional DATA Sábado, 28 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Antônio Accioly HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

A partida será transmitida ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-GO tem ao menos cinco desfalques para a partida deste sábado. Isso porque Dudu, Natanael e Ferrareis, pertencem ao Inter e não podem atuar por força de contrato. Além disso, João Victor está suspenso, enquanto Marlon Freitas está lesionado.

Do outro lado, o Inter também tem problemas para o confronto. Rodrigo Dourado, lesionado, e Edenílson com sintomas gripais, estão fora, além de Nonato estar suspenso. No entanto, os goleiros Daniel e Keiller estão de volta após testarem positivo para covid-19, enquanto o técnico Abel Braga segue cumprindo quarentena.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Arnaldo, Éder, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Matheus Vargas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Felipe.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Johnny, Mauricio, D'Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 23 de novembro de 2020 1 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Campeonato Brasileiro 7 de dezembro de 2020 20h (de Brasília) Ceará x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 21h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 0 (6) x (5) 1 Internacional Copa do 18 de novembro de 2020

Próximas partidas