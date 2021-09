Onde assistir ao vivo a Athletico x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (5), às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e Athletico-PR se enfrentam na noite deste domingo (5), às 18h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

Denis da Silva, de Alagoas, será o árbitro principal, auxiliado por Esdras Mariano e Brigida Cirlo. No VAR, o comando será de Pablo Ramon Gonçalves, do Rio Grande do Norte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vindo de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão, o Furacão busca reencontrar o caminho da vitória, enquanto o Sport, com duas derrotas e dois empates, luta contra o rebaixamento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Se dividindo em quatro competições (Brasileirão, Estadual, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Athletico-PR busca reencontrar o caminho da vitória na competição nacional depois de cinco derrotas seguidas.

Para o confronto, o técnico António Oliveira não terá o goleiro Santos, com a seleção brasileira, e o meia David Terans, que está defendendo a seleção uruguaia. Bento e Nikão podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Sport, que luta contra o rebaixamento, entrará em campo de forma agressiva, de acordo com o técnico Gustavo Florentín.

"Têm que ser determinado. Agressivo na hora de marcar, agressivo na hora de atacar. Porque precisamos melhorar nesse aspecto. Treinando dessa maneira, vamos estar mais próximos da vitória", afirmou.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Jader e Bissoli.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Pedro Henrique, Sabino e Sander; Marcão, José Welison e Hernanes; Gustavo (Everton Felipe), Everaldo e Mikael.

Veja informações da partida! Jogo: Athletico-PR x Sport Quando e que horas? Domingo, 5 de setembro de 2021, às 18h15 (de Brasília). Local: Arena da Baixada - Curitiba, PR.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 São Paulo Brasileirão 23 de agosto de 2021 Sport 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Internacional Brasileirão 13 de setembro de 2021 20h (de Brasília) Atlético-MG x Sport Brasileirão 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Athletico-PR Copa do Brasil 29 de agosto de 2021 Athletico-PR 1 x 1 Cascavel Paranaense 1 de setembro de 2021

Próximas partidas