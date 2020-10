Onde assistir ao vivo Arsenal x Dundalk, pela Liga Europa?

Duelo é válido pela segunda rodada do grupo B da Europa League; veja onde acompanhar na TV e na internet

O enfrenta o Dundalk nesta quinta-feira (29), no Emirates Stadium, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B da . A partida será transmitida pela ESPN , no canal fechado. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Dundalk DATA Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 LOCAL Emirates Stadium, Londres, HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória na primeira rodada, agora o Arsenal quer um triunfo em casa para, aos poucos, encaminhar a sua classificação à próxima fase. Para o duelo, o técnico Mikel Arteta não poderá contar com Willian, lesionado. Já David Luiz segue como dúvida.

Por outro lado, o Dundalk iniciou sua campanha na Liga Europa com derrota, e agora tenta surpreender o rival longe de seus domínios.

Provável escalação do Arsenal: Leno, Soares, Mustafi, Gabriel Magalhães, Kolasinac, Partey, Elneny, Niles, Saka, Pepe e Nketiah.

Provável escalação do Dundalk: Rogers, Gannon, Cleary, Boyle, Dummigan, Shields, Sloggett, Murray, Duffy, Mountney e Hoban.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 1 Premier League 25 de outubro de 2020 Rapid Wien 1 x 2 Arsenal Liga Europa 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Arsenal Premier League 1 de novembro de 2020 13h30 (de Brasília) Arsenal x Molde Liga Europa 5 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

DUNDALK

JOGO CAMPEONATO DATA Waterford 1 x 0 Dundalk Campeonato Irlandês 25 de outubro de 2020 Dundalk 1 x 2 Molde Liga Europa 22 de outubro de 2020

Próximas partidas