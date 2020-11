Onde assistir ao vivo a Arsenal x Molde, pela Liga Europa?

Valendo a liderança do grupo B, o recebe o Molde na tarde desta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real .

Embalados com duas vitórias cada, Arsenal e Molde entram em campo visando apenas a liderança do grupo B.

Pelo lado da equipe inglesa, o técnico Mikel Arteta pode ter David Luiz na defesa ao lado de Shkodran Mustafi e Sead Kolasinac.

🏡 Back home tonight...



And hoping for more of this 🤤 #UEL pic.twitter.com/aHPpdtyZSJ