Onde assistir ao vivo ao amistoso entre Portugal x Espanha?

Na quarta-feira (7), teremos clássico europeu; veja como acompanhar ao vivo pela internet

Antes dos compromissos pela Liga das Nações, e se encontram para um clássico europeu, na quarta-feira (7), às 15h45 (de Brasília), em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo na TNT. Aqui na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Espanha DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Portugal e Espanha vai protagonizar um clássico amistoso antes dos jogs pela Liga das Nações/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

A seleção portuguesa vai jogar em casa contra a espanha, antes de partir para a para o jogo da Liga das Nações. Querendo vingança, Cristiano Ronaldo, com 101 gols pela equipe portuguesa, vai atrás de bater o recorde de maior goleador por uma seleção.

Provável escalação de Portugal: Lopes; Semedo, Dias, Pepe, Sequeira; Carvalho, Moutinho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, João Félix, Jota

ESPANHA

Misturando medalhões com a nova geração, os espanhóis seguem em busca de reafirmar sua identidade no futebol europeu. Na covocação, Luis Enrique trouxe duas caras novas, mas sem deixar nomes importantes de fora, com excessão de Thiago Alcântara, baixa importante, após ter testado positivo para Covid-19.

Provável escalação da Espanha: De Gea; Roberto, Sergio Ramos, Torres, Reguilon; Busquets, Ceballos, Merino; Traore, Rodrigo, Ansu Fati

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Portugal Liga das Nações 8 de setembro de 2020 Portugal 4 x 1 Liga das Nações 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Portugal Liga das Nações 11 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Portugal x Suécia Liga das Nações 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 4 x 0 Liga das Nações 6 de setembro de 2020 1 x 1 Espanha Liga das Nações 3 de setembro de 2020

