Cristiano Ronaldo e a eterna sede de vingança contra a seleção da Espanha

O craque não esquece as eliminações na Copa do Mundo de 2010 e na Eurocopa de 2012 e, mais uma vez, busca triunfar contra os rivais

Em cinco ocasiões, Cristiano Ronaldo enfrentou a seleção da em cinco oportunidades. Duas delas, machucaram o português de tal forma que ele busca vingança sempre que enfrenta os epsanhóis, seja em um amistoso ou em um duelo decisivo.

O retrospecto de Cristiano Ronaldo contra a Espanha não é dos melhores. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. O craque estreou no clássico ibérico em 2004, quando ainda era um prodígio em uma seleção portuguesa recheada de jogadores renomados como Figo, Deco, Maniche, Carvalho e Pauleta.

Nuno Gomes fez o único gol daquele confronto, válido pela fase de grupos da competição europeia. Posteriomente, Portugal foi surpeendido pela Grécia na final da competição, sediada pelos portugueses.

Então, veio o pimeiro dos dois triunfos espanhóis que camisa 7 de não esquece. Em partida válida pela de 2010, a Espanha, com gol de David Villa, venceu os portugueses em um dos duelos mais importantes da história do clássico.

Meses depois, a primeira "revanche" portuguesa. Em amistoso, Portugal venceu por 4 a 0. Cristiano Ronaldo não marcou gol, mas culpe Nani por isso. O companheiro de seleção tirou o gol de CR7 em cima da linha, deixando o "Robozão" inconformado.

Dois anos mais tarde, outro duelo eliminatório entre Portugal e Espanha, desta vez na de 2012. Após o empate por 0 a 0 no tempo normal e prorrogação, vitória de La Roja nos pênaltis por 4 a 2. Cristiano Ronaldo não chegou a bater (seria o último), mas protagonizou o histórico "injustiça", que viralizou em todo o mundo.

Na Copa do Mundo de 2018, o clássico ibérico aconteceu logo na primeira rodada da fase de grupos e pela primeira vez, Cristiano Ronaldo marcou contra os rivais. O craque anotou um hat-trick no empate por 3 a 3 que entrou para a história dos mundiais.

Para o duelo desta quarta-feira, 8 de outubro, Cristiano Ronaldo novamente chega em grande fase. Inimigo público dos espanhóis, o camisa 7 já anotou 24 gols em 21 jogos no ano. Será o reencontro do craque com Sergio Ramos, amigo pessoal do jogador desde a época de .

O duelo é somente um amistoso, mas o português não deixará de buscar mais gols e uma vitória para sua seleção em um clássico. A bola rola para Portugal e Espanha às 15h45 (de Brasília) no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real da partida.