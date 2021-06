Onde assistir ao vivo a América-MG x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real O América-MG recebe o Internacional na noite deste domingo (27), às 20h30, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Internacional DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Ronei Cândido (MG)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistente VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a vitória fora de casa no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileiro, o América-MG soma dois pontos e está afundado na zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini, que estreou com empate contra o Juventude na última rodada, não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo João Paulo. Caso não esteja apto, Alan Ruschel pode se manter na equipe titular.

Matheus Cavichioli, com Covid-19, é desfalque certo. Jori será o substituto.

Já o Internacional, no meio da tabela com oito pontos, busca subir na tabela de classificação e emplacar a segunda vitória consecutiva no campeonato.

Diego Aguirre não poderá contar com Caio Vidal, expulso na vitória sobre a Chapecoense, pode ser substituído por Thiago Galhardo.

Outro desfalque pode ser Zé Gabriel, com dores musculares. Saravia pode reaparecer entre os titulares.

Yuri Alberto passando na timeline para desejar um bom fim de semana à torcida colorada. ⚽️🤙 #VamoInter pic.twitter.com/ZEegEC791i — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 25, 2021

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado e Edenilson; Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do América-MG: Jori; Diego Ferreira (Eduardo), Anderson Jesus (Lucas Kal), Eduardo Bauermann e Alan Ruschel (João Paulo); Ramon, Geovane, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Ceará Brasileirão 20 de junho de 2021 Chapecoense 1 x 2 Internacional Brasileirão 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Palmeiras Brasileirão 30 de junho de 2021 19h (de Brasília) Corinthians x Internacional Brasileirão 3 de julho de 2021 21h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 América-MG Brasileirão 20 de junho de 2021 América-MG 1 x 1 Juventude Brasileirão 24 de junho de 2021

Próximas partidas