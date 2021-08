Onde assistir ao vivo a Vasco x Cruzeiro, pela semifinal do Brasileirão Sub-17?

Equipes se enfrentam neste domingo (1), às 10h30 (de Brasília), em São Januário, pela semifinal do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo

Vasco e Cruzeiro se enfrentam pela partida de volta da semifinal do Brasileirão Sub-17 neste domingo (1), às 10h30, no horário de Brasília. O jogo será transmitido pelo SporTV , na TV fechada, e pelo serviço de streaming do site elevensports.com , na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Cruzeiro DATA Domingo, 1 de agosto de 2021 LOCAL Estádio São Januário - Rio de Janeiro - RS HORÁRIO 10h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



O Vasco recebe o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-17 / Foto: Rafael Riberiro/ Divulgação Vasco

O SporTV, na TV fechada, e o site elevensports.com são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (1).

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os dois times se enfrentam valendo uma vaga da final do Brasileirão Sub-17. Na primeira partida o jogo terminou empatado em 2 a 2 . A outra semifinal disputada entre Flamengo e São Paulo, terminou com a vitória do Mengão.

No primeiro duelo, for marcado por uma grande disputa que terminou empatada, as duas equipes não devem ter nenhum desfalque para o duelo que vale vaga na final.

Prováveis escalações:

Vasco: Allan Vítor; Paulo Ricardo, Ronny, Roger, Kauã Lucas; Lucas Ricardo, Cauan Barros, Kauan Perreira; Ycaro, Erick e Gabriel Silva.

Cruzeiro: Otávio; Italo, Wendel, Pedro, Hugo; Pedro, Matheus, João; Marcus Vinicius, Jhosefer e Vítor Roque.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Vasco Brasileirão Sub-17 24 de julho de 2021 Cruzeiro 2 x 2 Vasco Brasileirão Sub-17 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Cruzeiro Brasileirão Sub-17 1 de agosto de 2021 10h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 3 Cruzeiro Brasileirão Sub-17 24 de julho de 2021 Cruzeiro 2 x 2 Vasco Brasileirão Sub-17 15 de julho de 2021

Próximas partidas