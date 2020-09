Onde assistir ao vivo a Vasco x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando mais uma vitória, o recebe o nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), em São Januário pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Atlético-GO DATA Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Diivulgação Vasco

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após reencontrar o caminho da vitória e assumir a quarta posição, com 14 pontos e um jogo a menos, o Vasco do técnico Ramon Menezes poderá não contar com o meia Benítez, que pode ser poupado, enquanto Ricardo Graça e Leandro Castan ainda são baixas certas.

Amanhã é dia! 👊🏾💢



Anote aí o horário da nossa partida diante do Atlético-GO.#VASxACG#VascoDaGama pic.twitter.com/dW2jlAgKct — (@VascodaGama) September 10, 2020

Já o Atlético-GO vem de dois empates seguidos e está fora da zona de rebaixamento com apenas seis pontos.

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini terá o retorno de Matheus Frizzo, que não enfrentou o por questão contratual.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos, Bruno César (Benítez), Vinícius (Ygor Catatau), Talles Magno e Cano.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Renato Kayzer e Gustavo Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 2 x 2 Vasco Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 21h (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 Atlético-GO 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas