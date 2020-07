Onde assistir ao vivo a Sport x Confiança, pela Copa do Nordeste?

Jogo desta quarta-feira (22) é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport ainda sonha com a classificação na e encara o Confiança - já classificado - noite desta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), na Arena Cajueiro, pela última rodada da competição. O duelo será transmistido pela Fox Sports na TV, e pela LiveFC.com na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Confiança DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Arena Cajueiro (BA) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Hernane Brocador está confirmado para o duelo desta quarta-feira (Foto: Divulgação)

O duelo será transmistido pela Fox Sports na TV, e pela LiveFC.com na internet. Aqui na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano, o Sport que aproveitar a Copa do Nordeste para afastar a crise. O , no entanto, está quinta posição do grupo A, com 9 pontos, e não depende apenas de si para conseguir uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Para avançar, o time precisa vencer o Confiança que, por outro lado, é o líder do grupo B, com 13 pontos, e também precisa do triunfo para garantir a ponta. O duelo promete ser bastante movimentado e, por isso, as equipes virão a campo com força total.

🎥 A #TVSport também está com a delegação e acompanhou a primeira movimentação na Arena Cajueiro, palco da partida de amanhã: https://t.co/asLQinuLwX pic.twitter.com/61UxjNjLOM — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 21, 2020

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Willian Farias, Ronaldo (Mugni), Jonatan Gómez; Rafael, Leandro Barcia e Hernane Brocador.

Provável escalação do Confiança: Rafael, Thiago Enners, Luan, Matheus Mancini, dudu, Jeferson Lima, Rafael Vila, , Marcelinho, Renan e Ítalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020 Ceará 2 x 1 Sport Copa do Nordeste 15 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x -PE Campeonato Pernambucano 27 de julho A definir

Confiança

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 CRB Copa do Nordeste 14 de março de 2020 Itabaiana 0 x 1 Confiança Campeonato Sergipano 11 de março de 2020

Próximas partidas