Onde assistir ao vivo a São Paulo x São Caetano, pelo Campeonato Paulista?

O jogo da volta do Paulistão é no sábado (10), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e São Caetano se enfrentam no sábado (10), às 20h (de Brasília), marcando a volta do Paulistão após a paralisação do futebol no estado de São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x São Caetano DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo marca a volta do Paulistão / Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O Premiere, serviço de pay-per-view do Grupo Golo, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Com sete pontos conquistados, o Tricolor é o líder do Grupo B do Paulistão. Desde que jogou pela última vez, na derrota par ao Novorizontino, o São Paulo trouxe reforços e três deles já estão aptos a jogar.

Os desfalques do Tricolor são Luciano, liberado pelo São Paulo para resolver probelmas pessoais, e Gabriel Sara, com dores musculares.

📸 Mais imagens do treino desta sexta-feira.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/OLM1MHPO0H — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2021

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Reinaldo, Rodrigo Nestor, Daniel Alves, Igor Gomes (Benítez) e Igor Vinicius; Pablo e Vitor Bueno (Eder)

SÃO CAETANO

Um dos poucos time a terem jogado durante a paralisação o São Caetano, com apenas um ponto conquistado até aqui, é o lanterna do Grupo D.

Quinta-feira (08) , de muito treino no estádio Anacleto Campanella #AvanteAzulão 🔵🔴



📸 @leo_lima1999 / AD São Caetano pic.twitter.com/xrzZ0CdooV — adscoficial (@adscoficial) April 8, 2021

Provável escalação do São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando Júnior; Warian, Charles e Diego Cardoso; William, Luizinho e Carlinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 1 São Paulo Paulistão 13 de março de 2021 São Paulo 4 x 0 Santos Paulistão 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Re Bull Bragantino Paulistão 12 de abril de 2021 20h (de Brasília) São Paulo x Gurani Paulistão 14 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 0 x 1 Corinthians Paulistão 14 de março de 201 Palmeiras 3 x 0 São Caetano Paulistão 11 de março de 2021

Próximas partidas