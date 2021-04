Com Orejuela lesionado, São Paulo inscreve Miranda, Benitez e Éder no Paulistão

Lateral-direito tem um trauma no joelho e ficou fora da primeira lista do estadual

O São Paulo inscreveu Miranda, Benitez e Éder nas três últimas vagas do Paulistão para a primeira fase.

Orejuela, com um trauma no joelho esquerdo, ficou fora da lista. Ele sofreu o problema no treino do último sábado, no CT da Barra Funda, e desde então não tem treinado com o grupo. O departamento médico do São Paulo vai avaliar o jogador semanalmente.

Assim, o técnico Hernán Crespo fechou a lista de 26 inscritos do Tricolor no Paulistão. Entre os reforços, Orejuela e William ficaram fora, enquanto Miranda, Benitez, Éder e Bruno Rodrigues estão dentro.

O futebol paulista foi autorizado a voltar pelo governo estadual, e o Tricolor está de sobreaviso de um jogo neste sábado, às 20h, no Morumbi, contra o São Caetano.