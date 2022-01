Onde assistir ao vivo a São Bernardo x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista 2022?

O São Bernardo recebe o Palmeiras neste sábado (29), no estádio Primeiro de Maio, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Bernardo x Palmeiras DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O HBO Max, na plataforma de streaming, irá transmitir o jogo deste sábado, em São Bernardo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Bernardo faz a sua primeira partida em casa na temporada e quer surpreender o poderoso rival.

A equipe aurinegra vem de vitória sobre o Água Santa na estreia do torneio.

O Palmeiras busca a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista para ganhar cada vez mais confiança para a disputa do Mundial de Clubes, que se inicia no próximo fim de semana para o Alviverde.

O time de Abel Ferrera segue sem poder contar com Weverton, Gustavo Gómez e Kuscevic, que estão disputando as Eliminatórias sul-americanas, enquanto Murilo foi diagnosticado com cansaço muscular e é dúvida. O comandante português deve mandar a campo uma equipe alternativa neste sábado.

Provável escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Jailson, Danilo, Atuesta, Raphael Veiga e Scarpa; Gabriel Veron.

Provável escalação do São Bernardo: Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Salustiano e Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza e Silvinho; Davó, João Carlos e Paulinho Moccelin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO BERNARDO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 1 São Bernardo Paulistão 26 de janeiro de 2022 São Bernardo 2 (5) x (4) 0 Botafogo-SP Copa Paulista 14de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x São Bernardo Paulistão 2 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) São Bernardo x Ponte Preta Paulistão 5 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta Paulistão 26 de janeiro de 2022 Novorizontino 0 x 2 Palmeiras Paulistão 23 janeiro de 2022

Próximas partidas