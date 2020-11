Onde assistir ao vivo a Napoli x Milan, pela Serie A italiana?

Milan tenta se isolar na liderança e enfrenta um antigo ídolo do clube: Gennaro Gattuso; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesse domingo (22), às 16h45 (de Brasília) o recebe o para um jogo que colocará frente a frente Gattuso contra a equipe que o consagrou no futebol. As duas equipes estão entre as quatro primeiras do certame e lutam para quebrar a hegemonia da . A partida terá transmissão ao vivo da Bandsports e RAI, na TV fechada. O serviço de streaming EI Plus também transmitirá o duelo. Na Goal , você acompanha o duelo clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Milan DATA Domingo, 22 de novembro de 2020 LOCAL San Paolo - Nápoles, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo da Bandsports e RAI, na TV fechada. O serviço de streaming EI Plus também transmitirá o duelo. Na, você acompanha o duelo clicando aqui

O Napoli não poderá contar com Victor Osimhen, que sofreu uma lesão no ombro. Amir Rrahmani e Elseid Hysaj testaram positivo para a Covid-19 após os compromissos com suas respectivas seleções.

Do lado do Milan, Rafael Leão é a única baixa confirmada com uma lesão na coxa. Os defensores Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli são dúvidas para o confronto.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Rijeka 1 x 2 Napoli 5 de novembro de 2020 0 x 1 Napoli 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Rijeka Liga Europa 26 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Napoli x Serie A 29 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

MILAN

VJOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 3 Liga Europa 5 de novembro de 2020 Milan 2 x 2 Hellas Verona Serie A 8 de novembro de 2020

Próximas partidas