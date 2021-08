Onde assistir ao vivo a Milan x Cagliari, pela Serie A italiana?

Equipes duelam neste domingo (29), no San Siro, pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Milan recebe o Cagliari neste domingo (29), no San Siro, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do ESPN App. Na Goal , o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Cagliari DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milan - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

O aplicativo da ESPN irá transmitir o jogo deste domingo. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

Após estrear com vitória fora de casa, o Milan fará seu primeiro jogo com torcida no San Siro. Apesar de muitas cobranças no jogo, o time vem com uma ótima expectativa para o duelo. E, também, a equipe deve estrear na Champions League, em Setembro, contra o Liverpool.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic, Díaz; Saelemaekers, Leao e Giroud.

CAGLIARI

O Cagliari estrou em casa Serie A italiana com um empate, agora, quer surpreender o Milan no San Siro.

A equipe do experiente zagueiro, Diego Gódin deve ir a campo com ir a campo com Strootman e Dalbert comandando o meio-campo.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Walukiewicz, Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman, Dalbert; Pedro, Pavoleti e Deiola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 1 Panathinaikos Amistoso 14 de agosto de 2021 Sampdoria 0 x 1 Milan Serie A 23 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Lazio Serie A italiana 12 de setembro de 2021 A confirmar Liverpool x Milan Champions League 15 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

CAGLIARI

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 3 x 1 Pisa Copa da Itália 14 de agosto de 2021 Cagliari 2 x 2 Spezia Serie A 23 de agosto de 2021

Próximas partidas