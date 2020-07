Onde assistir ao vivo a Lazio x Cagliari, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo TV na internet

e entram em campo na tarde desta quinta-feira (23), às 16h45 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal RAI, na TV fechada.

Quer ver jogos do Campeonato Italiano ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Cagliari DATA Quinta-feira, 23 de julho de 2020 LOCAL Stadio Olimpico - , ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal RAI, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Com cinco derrotas, duas vitórias e um empate desde a retomada do futebol na , a Lazio deu adeus a disputa do título do Italiano, mas está próxima de conquistar a classifcação para a 2020/21.

Sem saber o que é vencer há cinco rodadas, a equipe comanda por Simone Inzaghi busca o triunfo para afastar a crise.

Luis Alberto, lesionado, está fora, enquanto Patric pode retornar ao time titular.

Já o Cagliari, na 11ª posição, com 42 pontos, cumpre apenas tabela até o final da temporada, uma vez que não rem risco de rebaixamento e de classificação para a 2020/21.

Mais artigos abaixo

🇮🇹 @SerieA, 35ª giornata



La designazione arbitrale di #LazioCagliari:

👮‍♂️ Marco Piccinini (sez. Forlì)

🚩 Longo – Scatragli

4️⃣ Di Martino

👨‍💻 Rocchi

🅰️ Costanzo pic.twitter.com/dLThAIXL7Q — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 22, 2020

Provável escalação da Lazio Strakosha; Bastos, Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Cepptelli, Pisacane, Klavan; Nandez, Farago, Rog, Birsa, Mattiello; Simeone, Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Udinense 0 x 0 Lazio Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 2 x 1 Lazio Campeonato Italiano 20 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Verona x Lazio Campeonato Italiano 26 de julho de 2020 14h30 (de Brasília) Lazio x Brescia Campeonato Italiano 29 de julho de 2020 14h30 (de Brasília)

CAGLIARI

JOGO CAMPEONATO DATA x Cagliari Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 Cagliari 1 x 1 Campeonato Italiano 18 de julho de 2020

Próximas partidas