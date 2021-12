Onde assistir ao vivo a Juventus x Cagliari, pelo Campeonato Italiano?

Juventus e Cagliari se enfrentam na tarde desta terça-feira (21), às 16h45 (de Brasília), pela 19ª rodada da Serie A Italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Cagliari DATA Terça-feira, 21 de dezembro de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, Itália HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, através do streaming, transmite o jogo desta terça-feira, no Juventus Stadium. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias e um empate no Italiano, a Juventus busca mais três pontos para seguir na luta pelo G-4.

Para o confronto em casa, Chiesa, Danilo e Ramsey, lesionados, seguem fora, enquanto Pellegrini é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Cagliari, na zona de rebaixamento, com 10 pontos, vem de duas derrotas consecutivas no campeonato nacional.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Rabiot, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Jorge; Morata.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Oliva, Deiola, Nandez, Dalbert; Pedro, Balde.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAGLIARI

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 3 x 1 Cittadella Coppa Italia 15 de dezembro de 2021 Cagliari 0 x 4 Udinese Serie A Italiana 18 dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampdoria x Cagliari Serie A Italiana 6 de janeiro de 2022 8h30 (de Brasília) Cagliari x Bologna Serie A Italiana 9 de janeiro de 2022 10h30 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 1 x 1 Juventus Serie A Italiana 11 de dezembro de 2021 Bologna 0 x 2 Juventus Serie A Italiana 18 de dezembro de 2021

Próximas partidas