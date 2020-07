Onde assistir ao vivo à final do Campeonato Carioca 2020?

Flamengo e Fluminense estão na grande decisão do estadual do Rio de Janeiro; confira se os duelos serão transmitidos por FlaTV ou FluTV

O Campeonato Carioca de 2020 será decidido por mais um Fla-Flu. Após ficar com o título da Taça Rio, o Tricolor garantiu sua vaga na grande final do regional, que será disputada em duas partidas, de ida e volta. E após tanta confusão a respeito dos direitos de transmissão do estadual, confira onde assistir às finais do Carioca.

Medida Provisória e mando de campo

A Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro - que teve participação direta de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo -, alterou a venda dos direitos de transmissão no futebol brasileiro. Agora, o direito de transmitir uma partida pertence apenas ao clube mandante, e não mais às duas equipes envolvidas, como acontecia anteriormente.

A partir disso, e levando em consideração que o Carioca será decidido em duas partidas, de ida e volta, e terão o direito de transmitir uma das finais cada, em seus respectivos canais do YouTube, FlaTV e FluTV.

Onde assistir às finais do Carioca?

O mandante da primeira final, que acontece já no próximo domingo, dia 12 de julho, será o Fluminense. Assim, o Tricolor terá o direito de transmitir a partida através da FluTV.

Já a grande decisão, que será disputada na próxima quarta-feira, dia 15 de julho, terá como mandante a equipe do Flamengo. Portanto, o ficará com a transmissão do último jogo do estadual e poderá exibi-lo através da FlaTV.

Por que a Globo não vai transmitir as finais?

No início do ano, a Rede Globo e o Flamengo não chegaram a um acordo para a transmissão das partidas do clube no . A partir disso e da MP assinada por Bolsonaro, o Rubro-Negro transmitiu sua partida contra o Boavista, ainda pela fase de grupos da Taça Rio, pela FlaTV.

Com isso, a emissora rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca com a Ferj e com os demais clubes do Rio de Janeiro, alegando quebra da exclusividade prevista no contrato. Assim, a Globo anunciou que não exibiria mais nenhum duelo da competição na TV.

Após a decisão, a FERJ conseguiu uma liminar que obrigou a emissora a transmitir as semifinais da Taça Rio, o que aconteceu no último final de semana. Entretanto, a juíza Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou que a liminar conseguida pela Ferj não é válida para jogos que envolvam o Flamengo. Então, o grupo anunciou que não transmitirá as partidas restantes do Carioca 2020.