Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalação da final do Carioca-20

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste domingo (12); veja como acompanhar ao vivo na internet

Apesar do favoritismo do , o Fluminense surpreendeu e venceu nos pênaltis por 3 a 2 o na final da depois do empate no tempo normal por 1 a 1. Agora, as equipes voltam a se enfrentar pelo título do de 2020. O primeiro jogo está marcado para este domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida deve ser exibida no canal FluTV, no YouTube, já que o Tricolor é o mandante. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Flamengo DATA Domingo, 12 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Após a rescisão de contrato da Rede Globo a respeito da transmissão do Campeonato Carioca, cada clube mandante pode negociar diretamente as permissões de transmissão. O Flamengo e o Fluminense já fizeram testes bem sucedidos de fazerem as próprias lives no YouTube com a partida via streaming, de graça, e devem repetir o formato nas finais.

Como o Flamengo escolheu ser o mandante do jogo de volta, ele transmitirá o duelo do dia 15 de julho. Desta forma, o Fluminense ficará encarregado da transmissão do jogo deste domingo (12). Ambas transmissões devem ocorrer nos respectivos canais dos clubes no YouTube.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Como o Fluminense conquistou a Taça Rio, o título do Campeonato Carioca de 2020 será decidido em dois jogos, uma vez que o Flamengo conquistou a . O primeiro jogo será disputado neste domingo (12), às 16h (de Brasília), com mando tricolor. A partida de volta será na quarta-feira (15,) às 21h30 (de Brasília), com mando rubro-negro.

Provável escalação do Fluminense: a atualizar.

Provável escalação do Flamengo: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Volta Redonda Campeonato Carioca 5 de julho de 2020 Fluminense 1 (3) x (2) 1 Flamengo Campeonato Carioca 8 de julho de 2020

FLUMINENSE