Quem será o narrador da final do Carioca entre Flamengo e Fluminense

O segundo e decisivo jogo da disputa, na quarta-feira, terá relator contratado especialmente para o duelo pelo SBT

O SBT fez um convite ao narrador Téo José para narrar o duelo da quarta-feira, entre e , no Maracanã, pelo segundo jogo da final da . O profissional, que tem contrato com os canais Disney, foi liberado para participar do evento, segundo o Uol.

O jogo será o último do deste ano e só aparecerá no canal porque o Flamengo acertou a negociação dos direitos. O primeiro embate, neste domingo, terá transmissão da TV.

Téo, que costuma relatar os jogos no Fox Sports, é a aposta em um nome conhecido do público pelo SBT. Ele narrou por anos também na Bandeirantes, quando a emissora transmitia o Campeonato Brasileiro e também a Fórmula Truck.

Mais times

O SBT, que anunciou oficialmente a transmissão do futebol na noite deste sábado, não vinha sendo frequente no esporte desde o começo do século. A emissora teve momentos marcantes com o esporte, porém.

Em 1995, transmitiu a Copa do vencida pelo , em uma final contra o , no Olímpico. Na ocasião, o pico de 54 pontos conquistado com o duelo foi a maior audiência da história da emissora, superada apenas anos depois pela final da Casa dos Artistas.

Depois, a partir de 1998, o SBT transmitiu a Copa Mercosul, torneio criado para reunir os principais clubes do continente. Foram duas edições na emissora, que chamava atenção por, em algumas ocasiões, passar apenas um tempo das partidas dos brasileiros envolvidos.

O canal ainda transmitiu o , em 2003, e a campanha do Brasil na daquele mesmo ano, com um time jovem liderado por Kaká, Diego e Robinho. Dese então, porém, não fez mais incursões nacionais no futebol, deixando transmissões apenas para alguns torneios regionais em suas afiliadas pelo país.