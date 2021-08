Onde assistir ao vivo a Figueirense x Novorizontino, pela Série C?

Os times entram em campo neste domingo (1), às 11h (de Brasília), no Orlando Scarpelli; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Novorizontino visita o Figueirense neste domingo (1), às 11h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Figueirense x Novorizontino DATA Domingo, 1 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Orlando Scarpelli - Florianopolis, SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

Assistentes: Paulo Cesar Silva Faria e Rodolfo Campos Ortiz Leite (MT)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Novorizontino visita o Figueirense na Série C / Foto: Guilherme Vieira / Grêmio Novorizontino

A TV Nsports, na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo deste domingo, às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Figueirense recebe o Novorizontino, o time espera engranar de vez no campeonato para sair do meio da tabela. O time entá na 7ª posição com 10 pontos, até agora foram duas vitórias e três derrotas, e quatro empates. O Figueirense que vem de derrota para o Criciúma deve ter algumas alterações no comando de ataque, o técnico Jorginho deve apostar no atacante Bruno Paraíba.

O Novorizontino, por sua vez, briga na ponta da tabela do grupo B, até agora o time conquistou 19 pontos, foram seis vitórias e um empate, e apenas duas derrotas. Para o duelo, a equipe do técnico Léo Condé deve ir completa, repetindo a mesma equipe que vem trazendo em campo.

Provável escalação do Figueirense: Rodolfo Castro; Everton Sanos, Rayne, Guilherme Teixeira, Renan Luis; Dener, Oberdan, Roberto; Diego Tavares, Andrew e Bruno Paraíba.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar, Reverson; Barba, Léo Baiano, Anderson Rosa; Cléo Silva, Danielzinho e Michel Douglas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 0 Botafogo-SP Brasileirão Série C 17 de julho de 2021 Criciúma 1 x 0 Figueirense Brasileirão Série C 23 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Figueirense Brasileirão Série C 8 de agosto de 2021 11h (de Brasília) Figueirense x Paraná Brasileirão Série C 16 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0 x 2 Novorizontino Brasileirão Série C 19 de julho de 2021 Novorizontino 1 x 0 Mirassol Brasileirão Série C 24 de julho de 2021

Próximas partidas