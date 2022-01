Onde assistir ao vivo a Elche x Real Madrid, pela Copa do Rei?

Por uma vaga nas quartas de final, Elche e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 15h (de Brasília), na cidade de Elche, pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 - antigo Fox Sports -, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

El campeón de la Supercopa prepara el partido contra el @elchecf.#RMCity pic.twitter.com/mAEC7brQ0M — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, transmitem o jogo desta quinta-feira, que acontece na cidade de Elche, na Espanha.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo uma vaga nas quartas da Copa do Rei, o Real Madrid vai para cima do Elche neste duelo. Com isso, Carlo Ancelotti, técnico da equipe, deve manter o mesmo time que bateu o Athletic na final da Supercopa da Espanha por 2 a 0.

Os Merengues ainda não devem contar com Daniel Carvajal, que se recupera da Covid-19, além de Marco Asensio e Mariano Díaz, machucados.

🖤 Desde el #ElcheCF queremos honrar la memoria de Francisco Gento y realizaremos un minuto de silencio en el Martínez Valero antes del partido ante el @RealMadrid en la Copa del Rey pic.twitter.com/l1TIk1s2Bc — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) January 18, 2022

Do outro lado, o Elche espera surpreender o Real. Para isso, a equipe deve manter o mesmo time que bateu o Villarreal na última rodada de La Liga,

Ainda assim, a equipe terá muitos desfalques, como Kiko Casilla, Fidel, Helibelton Palacios, Pablo Piatti, por conta da Covid-19, além de Enzo Rocco, que está machucado.

Provável escalação do Elche: Badía; Barragan, Verdú, González, Mojica; Tete, Mascareli, Gumbau, Milla; Carillo e Lucas Perez.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Lucas Vasquez; Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kross; Rodrygo, Vini Jr. e Benzema.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Real Madrid é favorito contra o Elche nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 no triunfo do time Merengue, $ 4,33 no empate e $ 6,50 caso o Elche vença no tempo normal.

As odds da Bet365 ainda aponta uma tendência de 2,5 gols na partida decisiva. Assim, paga-se $ 1,61 para quem apostar que será igual ou superior a 2,5 gols, e $ 2,25 para quem apostar menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA Espanyol 1 x 2 Elche La Liga 10 de janeiro de 2022 Elche 1 x 0 Villarreal La Liga 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Elche La Liga 23 de janeiro de 2022 12h15 (de Brasília) Elche x Aláves La Liga 7 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 3 Real Madrid Supercopa da Espanha 12 de janeiro de 2022 Athletic Bilbao 0 x 2 Real Madrid Supercopa da Espanha 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas